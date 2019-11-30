Ярмоленко – найгірший гравець Вест Гема у матчі із Челсі

Андрій Ярмоленко отримав найнижчу оцінку у матчі із Челсі

Український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко отримав найнижчу оцінку за матч 14-го туру АПЛ проти Челсі.

Про це повідомляє WhoScored.

Ярмоленко вийшов на заміну на 71-й хвилині матчу замість Антоніо і отримав 5,9 бали. Це найгірша оцінка серед усіх футболістів Вест Гема.

Найкращим у складі лондонської команди став 33-річний голкіпер "молотобійців" Девід Мартін, який отримав 8 балів.

Нагадаємо, Вест Гем із Ярмоленком здолав Челсі.

Раніше, Ньюкасл відібрав очки у Манчестер Сіті в 14 турі АПЛ.