Ньюкасл відібрав очки у Манчестер Сіті в 14 турі АПЛ

Підопічні Гвардіоли втратили перемогу

Джерело - Чемпіон.

У 14-му турі англійської АПЛ Ньюкасл вдома програв Манчестер Сіті.

У середині першого тайму матчу команди обмінялися забитими голами. У другому таймі тривалий час тримався рахунок 1:1. Та все ж на 82-ій хвилині Де Брюйне ефектним ударом здавалося приніс перемогу Манчестер Сіті. Але сталося інакше. Вже через шість хвилин Шелві зрівняв рахунок.

Чемпіонат Англії - АПЛ

14 тур, 30 листопада

Ньюкасл - Манчестер Сіті 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 22 Стерлінг, 1:1 - 25 Віллемс, 1:2 - 82 Де Брюйне, 2:2 - 88 Шелві

Раніше, Гвардіола висловився на підтримку Емері.

Нагадаємо, Шахтар внічию зіграв з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів.