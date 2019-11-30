ФК Львів - Дніпро-1 0:2. Огляд матчу

Огляд матчу Львів - Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16 туру УПЛ ФК Львів вдома поступився СК Дніпро-1.

Чемпіонат України - УПЛ

16 тур, 30 листопада

Львів - Дніпро-1 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Коркішко, 0:2 - 61 Когут

Львів: Сарнавський - Татарков, Борзенко, Братков, Люлька - Приймак (Богунов, 46), Мартан (Зубков, 73) - Пернамбуко (Валвес, 77), Шина, Педро - Ренан

Дніпро-1: Юрчук - Лопирьонок, Гуйє, Логінов, Шаповал - Кравченко, Когут (Чичиков, 85) - Сніжко (Вакулко, 79), Булеца, Коркішко - Супряга (Назаренко, 73)

Попередження: Приймак (42) - Супряга (43), Лопирьонок (45+1)

Раніше, Мілан веде переговори з Шахтарем щодо бразильського півзахисника.

Нагадаємо, захисник Динамо зацікавлений у переході до Корінтіанса через сімейні обставини.