Сельта зіграла внічию з Вальядолідом у 15 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 15 туру іспанської Ла-Ліги Сельта вдома приймала Вальядолід.
Глядачі забитих голів у цьому матчі не побачили. Після зіграного туру збереглася перевага Вальядоліда над Сельтою у 5 очок. Команди відповідно розташувалися на 14 та 18 місцях.
Український голкіпер Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних Вальядоліда.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
15 тур, 29 листопада
Сельта – Вальядолід 0:0
Нагадаємо, Лунін не потрапив в топ-3 номінантів на премію Golden Boy.
Раніше, Лунін потрапив до списку головних розчарувань Ла-Ліги.