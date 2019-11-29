 Сельта зіграла внічию з Вальядолідом у 15 турі Ла-Ліги | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Російський журналіст: Наші пропагандони повинні відповісти перед міжнародним трибуналом
Вчора 13:53 1885
Що потрібно Динамо для виходу в плей-оф Ліги Європи
Вчора 16:46 3318
Ліга Європи: як виглядає турнірна таблиця у групі Динамо перед заключним туром
Вчора 15:33 1934
Циганков і Вербич потрапили у символічну збірну Ліги Європи
Вчора 15:29 919
Пятов ввійшов у символічну збірну відбору на Євро-2020
Вчора 13:35 922
Арсенал офіційно звільнив Емері
Вчора 12:40 2895
Русенберг: Динамо було неймовірне
Вчора 10:34 1546
Михайличенко: Динамо вдесятьох грало на результат
Вчора 08:30 2027 1
Троє гравців Динамо пропустять матч із Лугано через дискваліфікацію
Вчора 08:12 3381
Квитки на матч-реванш Джошуа-Руїз коштують 320 тисяч гривень
Вчора 08:00 2053
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
29 Листопада 2019
23:55 Футбол Названо претендентів на звання найкращого тренера року в Україні 134
23:51 Футбол Сельта зіграла внічию з Вальядолідом у 15 турі Ла-Ліги 83
23:42 Футбол Марсель здолав Брест у 15 турі Ліги 1 74
23:36 Футбол Названо претендентів на звання найкращого воротаря року в Україні 134
23:30 Хокей Тренер клубу НХЛ залишив свою посаду через расистський скандал 80
23:24 Футбол Шальке з труднощами перемогло Уніон у 13 турі Бундесліги 86
23:19 Футбол Два арбітри з Київщини і один з Кропивницького претендують на звання найкращого у 2019 році 90
23:09 Футбол УАФ оголосила трійку претендентів на звання найкращого гравця року в Україні 196
22:55 Футбол Аллегрі відмовився очолити Арсенал 180
22:40 Біатлон Бринзак: Чоловіча збірна України дуже молода 115
22:25 Футбол Керівництво Арсенала розглядає три кандидатури на посаду головного тренера 355
22:09 Футбол Захисник Динамо зацікавлений у переході до Корінтіанса через сімейні обставини 389
21:55 Баскетбол Київ-Баскет на виїзді переграв Харківських Соколів у Суперлізі 133
21:39 Футбол Новий тренер бразильського клубу попросив босів підписати Тайсона 252
21:25 Хокей. УХЛ Дніпро знищив Динамо у 19 турі УХЛ 263
21:10 Футбол Лунін залишився у запасі Вальядоліда на матч з Сельтою 310
20:55 Баскетбол Дніпро переміг Черкаські Мавпи у Суперлізі 148
20:40 Волейбол Барком-Кажани та МХП-Вінниця здобули перемоги. Результати перших матчів 5 туру Суперліги 190
20:26 Біатлон Відомі склади збірної України на змішані естафети в Естерсунді 461
20:09 Бокс Бій Усик - Чісора може відбутися у 2020 році 546
19:55 Футбол Марадона може очолити іспанський клуб 331
19:40 Біатлон Бринзак вказав найкращого українського біатлоніста 464
19:25 Бокс Спенс повернеться на ринг після жахливої ДТП 273
19:10 Біатлон Українська біатлоністка працюватиме на телеканалі UA: Перший 717
18:56 Футбол Керівництво Арсенала хотіло призначити Моурінью 250

Сельта зіграла внічию з Вальядолідом у 15 турі Ла-Ліги

Вчора 23:51 83 0
Матч завершився без забитих голів
Сельта зіграла внічию з Вальядолідом у 15 турі Ла-Ліги
#Вальядолід, #Сельта

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15 туру іспанської Ла-Ліги Сельта вдома приймала Вальядолід.

Глядачі забитих голів у цьому матчі не побачили. Після зіграного туру збереглася перевага Вальядоліда над Сельтою у 5 очок. Команди відповідно розташувалися на 14 та 18 місцях.

Український голкіпер Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних Вальядоліда.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
15 тур, 29 листопада

Сельта – Вальядолід 0:0

Нагадаємо, Лунін не потрапив в топ-3 номінантів на премію Golden Boy.

Раніше, Лунін потрапив до списку головних розчарувань Ла-Ліги.

Коментарі ()