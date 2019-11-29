Сельта зіграла внічию з Вальядолідом у 15 турі Ла-Ліги

Матч завершився без забитих голів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15 туру іспанської Ла-Ліги Сельта вдома приймала Вальядолід.

Глядачі забитих голів у цьому матчі не побачили. Після зіграного туру збереглася перевага Вальядоліда над Сельтою у 5 очок. Команди відповідно розташувалися на 14 та 18 місцях.

Український голкіпер Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних Вальядоліда.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

15 тур, 29 листопада

Сельта – Вальядолід 0:0

Нагадаємо, Лунін не потрапив в топ-3 номінантів на премію Golden Boy.

Раніше, Лунін потрапив до списку головних розчарувань Ла-Ліги.