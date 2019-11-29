Визначено найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

Поляк забив чотири голи

Джерело - Чемпіон.

Нападник Баварії Роберт Левандовський став найкращим гравцем тижня 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомила прес-служба УЄФА .

У матчі проти Црвени Звезди (6:0) польський форвард оформив найшвидший покер в історії турніру.

🥇 Игрок недели - автор четырех голов в ворота "Црвены Звезды" Роберт Левандовски! ⚽⚽⚽⚽#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/zBwZGY3hHu — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 29 листопада 2019 р.

Нагадаємо, Шахтар внічию зіграв з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів.