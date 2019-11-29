В українській Прем’єр-лізі найкращими тренерами є наставник Зорі Віктор Скрипник та тренер Олімпіка Вісенте Гомес.

Про це розповів екс-захисник Шахтаря та збірної України Вячеслав Шевчук.

"Мені дуже приємно зараз дивитися, як грає Зоря Скрипника. Я вважаю, що сьогодні два найкращих тренери у Прем'єр-лізі – це Скрипник і Вісенте. У них хороші ідеї і мені приємно за ними спостерігати.

Радий, що зараз працює тренер (Вісенте), у якого є ідея: грати високо від оборони, будувати оборону від центру поля, високо. Краще там відібрати м'яч і створити момент. Мені подобаються такі тренери. Я його підтримую. Це класний вибір, і я впевнений, що буде результат", - розповів Шевчук.