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Фламенгу хоче підписати нападника Атлетіко

Сьогодні 14:21 85 0
Дієго Коста може повернутися у Бразилію
Фламенгу хоче підписати нападника Атлетіко
#Фламенгу, #Коста, #Атлетіко

Джерело - sport.ua.

Фламенгу хоче підсилити свою атаку нападником Атлетіко Дієго Костою.

Про це повідомляє Goal.com.

У бразильському клубі шукають заміну Габіголу, оренда якого закінчується 31 грудня.

Джерела стверджують, що захисник Філіпе Луїс, який виступав разом з Дієго Костою за Атлетіко, допоможе переконати його прийняти пропозицію бразильського клубу і вести переговори.

Нагадаємо, Фламенгу достроково став чемпіоном Бразилії.

Також, Фламенгу створило неймовірний камбек і здобуло Кубок Лібертадорес.

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