Фламенгу хоче підписати нападника Атлетіко

Дієго Коста може повернутися у Бразилію

Фламенгу хоче підсилити свою атаку нападником Атлетіко Дієго Костою.

Про це повідомляє Goal.com.

У бразильському клубі шукають заміну Габіголу, оренда якого закінчується 31 грудня.

Джерела стверджують, що захисник Філіпе Луїс, який виступав разом з Дієго Костою за Атлетіко, допоможе переконати його прийняти пропозицію бразильського клубу і вести переговори.

Нагадаємо, Фламенгу достроково став чемпіоном Бразилії.

Також, Фламенгу створило неймовірний камбек і здобуло Кубок Лібертадорес.