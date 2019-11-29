Фламенгу хоче підписати нападника Атлетіко

Джерело - sport.ua.
Фламенгу хоче підсилити свою атаку нападником Атлетіко Дієго Костою.
Про це повідомляє Goal.com.
У бразильському клубі шукають заміну Габіголу, оренда якого закінчується 31 грудня.
Джерела стверджують, що захисник Філіпе Луїс, який виступав разом з Дієго Костою за Атлетіко, допоможе переконати його прийняти пропозицію бразильського клубу і вести переговори.
Нагадаємо, Фламенгу достроково став чемпіоном Бразилії.
Також, Фламенгу створило неймовірний камбек і здобуло Кубок Лібертадорес.