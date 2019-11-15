Металіст 1925 вдев’ятьох програв Руху у 18 турі Першої ліги

Гол Кондракова приніс перемогу Руху

Джерело - Чемпіон.

У 18 турі Першої ліги львівський Рух вдома приймав харківський Металіст 1925.

У першому таймі матчу глядачі не побачили забитих голів. Але от на 37-ій хвилині було вилучено гравця гостей Цвіренка. Граючи у більшості, господарі у другому таймі завдяки голу Кондракова вийшли вперед. Гості матч догравали у дев’ятьох - на 80-ій хвилині матчу друге попередження отримав Поспєлов.

Чемпіонат України - Перша ліга

18 тур, 15 листопада

Рух - Металіст 1925 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 58 Кондраков

Раніше, Стороженко заявляв, що команди Металіст у Харкові немає.

Нагадаємо, Металіст 1925 можуть ліквідувати на користь Ярославського.