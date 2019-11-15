 Металіст 1925 вдев’ятьох програв Руху у 18 турі Першої ліги | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Донбас в овертаймі програв Німану у півфінальному раунді Континентального Кубку
Сьогодні 17:23 187
Україна - Данія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро U-21. LIVE
Сьогодні 17:46 958
Німан Гродно - ХК Донбас: онлайн-трансляція Континентального Кубку. LIVE
Сьогодні 14:20 506
Лень набрав 21 очко у матчі проти Фінікса
Сьогодні 09:50 416
Сербія - Україна: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE
Сьогодні 07:08 1436
Боснія і Герцеговина проти Італії, Іспанія зіграє з Мальтою. Матчі 15 листопада Євро 2020
Сьогодні 06:58 367
Десять збірних офіційно оформили вихід на Євро-2020
Вчора 23:59 2026
Португалія розгромила Литву, Сербія здолала Люксембург. Результати матчів відбору Євро-2020
Вчора 23:40 8053
Збірна України зазнала поразки від Бельгії у матчі відбору на Євробаскет-2021
Вчора 23:14 592
Ворскла визначилася з новим головним тренером після звільнення Косовського
Вчора 22:51 1783
Блоги
Фран Соль відвідав Школу Супергероїв у Охматдиті
Фран Соль відвідав Школу Супергероїв у Охматдиті Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:55 264
Металіст проти Металіст 1925: конфлікт з Ярославським, банкрутство і вихід в УПЛ - ТРЕНДЕЦЬ
Металіст проти Металіст 1925: конфлікт з Ярославським, банкрутство і вихід в УПЛ - ТРЕНДЕЦЬ Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:13 583
Гайтана фантастично виконала гімн України перед матчем з Естонією
Гайтана фантастично виконала гімн України перед матчем з Естонією Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:58 1618
Україна – Естонія, заява ультрас Динамо і криза Ворскли - ТаТоТаке
Україна – Естонія, заява ультрас Динамо і криза Ворскли - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:10 355
Відео дня. Переможний гол Романа Безуса у ворота збірної Естонії
Відео дня. Переможний гол Романа Безуса у ворота збірної Естонії Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:53 766
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:08 Футбол Ювентус може запропонувати контракт голкіперу Мілана 27
17:48 Футбол Збірна України успішно прибула до Сербії 849
17:46 Пряма трансляція Україна - Данія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро U-21. LIVE 958
17:44 Пряма трансляція Румунія - Швеція: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE 144
17:39 Футбол Лєднєв, Шапаренко і Попов вийдуть у стартовому складі збірної України U-21 проти Данії 135
17:27 Футбол Хачеріді та Чигринський - найкращі захисники в історії України, - агент 371 2
17:23 Хокей Донбас в овертаймі програв Німану у півфінальному раунді Континентального Кубку 187
17:09 Футбол Вернидуб провів перше тренування у Шахтарі 853
16:53 Футбол Віце-президент Маріуполя вказав амбітне завдання на сезон 191
16:38 Футбол Металіст 1925 вдев’ятьох програв Руху у 18 турі Першої ліги 441 1
16:24 Футбол Вольова перемога Реал Фарми, домашня поразка Таврії у 21 турі Другої ліги 206
16:08 Теніс Стаховський програв у чвертьфіналі турніру у Фінляндії 175
15:55 Блог Фран Соль відвідав Школу Супергероїв у Охматдиті 267
15:45 Футбол Ворскла отримала нового головного тренера 492
15:38 Футбол Стороженко: Команди Металіст у Харкові немає 707 1
15:28 Футбол Чехія - Косово 2:1. Огляд матчу 218
15:17 Футбол Верховна Рада створила комісію щодо розслідування можливих порушень з боку Павелка 171
14:54 Футбол Євро-2020: як виглядає турнірна таблиця у групі збірної України після 9-го туру 2179
14:44 Футбол Гравці Динамо проведуть автограф-сесію на Олімпійському 154
14:28 Баскетбол Данк 19-річного новачка Нью-Йорка - найкращий момент дня в НБА 388
14:20 Пряма трансляція Німан Гродно - ХК Донбас: онлайн-трансляція Континентального Кубку. LIVE 506
14:13 Блог Металіст проти Металіст 1925: конфлікт з Ярославським, банкрутство і вихід в УПЛ - ТРЕНДЕЦЬ 594
13:52 Футбол Захисник Шахтаря дебютував за збірну Бразилії 1339
13:37 Футбол Гусєв і Алієв гратимуть за футзальний клуб 859
13:22 Футбол Нігерійський захисник покинув Олімпік 423

Металіст 1925 вдев’ятьох програв Руху у 18 турі Першої ліги

Сьогодні 16:38 441 1
Гол Кондракова приніс перемогу Руху
Металіст 1925 вдев’ятьох програв Руху у 18 турі Першої ліги
#Рух, #Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

У 18 турі Першої ліги львівський Рух вдома приймав харківський Металіст 1925.

У першому таймі матчу глядачі не побачили забитих голів. Але от на 37-ій хвилині було вилучено гравця гостей Цвіренка. Граючи у більшості, господарі у другому таймі завдяки голу Кондракова вийшли вперед. Гості матч догравали у дев’ятьох - на 80-ій хвилині матчу друге попередження отримав Поспєлов.

Чемпіонат України - Перша ліга
18 тур, 15 листопада  

Рух - Металіст 1925 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 58 Кондраков

Раніше, Стороженко заявляв, що команди Металіст у Харкові немає.

Нагадаємо, Металіст 1925 можуть ліквідувати на користь Ярославського.

Коментарі ()