Ребров: Я пишаюся грою Ференцвароша

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров пишається грою своєї команди у матчі Ліги Європи проти Еспаньйола.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я пишаюся своєю командою, яка на такому рівні зіграла проти представника Ла Ліги. У нас було багато шансів і ми заслужили перемогу, але в футболі таке буває. Ми зробили все, щоб порадувати уболівальників. Пишаємося тим, як ми виступаємо.

Думаю, багато в Угорщині нас підтримують. Тепер все залежить від матчу з Лудогорцем. Добре знаємо цього суперника, і ми зробимо все, щоб пройти далі", - розповів Ребров.