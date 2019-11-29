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Ребров: Я пишаюся грою Ференцвароша

Сьогодні 13:17 403 0
Сергій Ребров прокоментував результат матчу із Еспаньйолом у Лізі Європи
Ребров: Я пишаюся грою Ференцвароша
#Ребров, #Ліга Європи, #Ференцварош

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров пишається грою своєї команди у матчі Ліги Європи проти Еспаньйола.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я пишаюся своєю командою, яка на такому рівні зіграла проти представника Ла Ліги. У нас було багато шансів і ми заслужили перемогу, але в футболі таке буває. Ми зробили все, щоб порадувати уболівальників. Пишаємося тим, як ми виступаємо.

Думаю, багато в Угорщині нас підтримують. Тепер все залежить від матчу з Лудогорцем. Добре знаємо цього суперника, і ми зробимо все, щоб пройти далі", - розповів Ребров.

Нагадаємо, Ференцварош Реброва втратив перемогу у 5 турі Ліги Європи.

Раніше, Ребров відзначив молодь Динамо.

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