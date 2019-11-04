Ребров відзначив молодь Динамо

У Динамо є багато якісних молодих гравців, які мають майбутнє у футболі.

Про це розповів екс-тренер киян Сергій Ребров.

"Я вважаю Циганкова дуже якісним футболістом. В моєму розумінні. Навіть коли я був в Динамо, я говорив, що у нас немає лідерів.

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У нас є дуже хороша молодь. Але молоді поряд потрібні гравці, на яких вони будуть рівнятися, до яких вони будуть тягнутися. Я вважаю, в Динамо потрібні хороші, якісні зрілі гравці. Які будуть допомагати, які будуть на полі як тренери допомагати молодими гравцям розвиватися.

Ми не сумніваємося, що у Циганкова, Миколенка, Шапаренка є талант і є майбутнє", - відзначив Ребров.