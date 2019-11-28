 Камбек АЗ у меншості, Ференцварош Реброва втратив перемогу. Результати матчів 5 туру Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Камбек АЗ у меншості, Ференцварош Реброва втратив перемогу. Результати матчів 5 туру Ліги Європи

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Камбек АЗ у меншості, Ференцварош Реброва втратив перемогу. Результати матчів 5 туру Ліги Європи
#АЗ, #Ребров

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 листопада, відбулися 11 матчів 5 туру Ліги Європи.

Ференцварош Реброва втратив перемогу з іспанцями. АЗ у меншості відіграла два голи, Порту здобуло вольову перемогу завдяки голами Абубакара.

Ліга Європи
5 тур, 28 листопада
Група G

Феєнорд – Рейнджерс 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Торнстра, 1:1 - 53 Морелос, 1:2 - 65 Морелос, 2:2 - 68 Сіністерра

Ференцварош – Еспаньйол 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 23 Шигер, 1:1 - 31 Мелендо, 2:1 - 90+1 Шкварка, 2:2 - 90+6 Дардер

Група Н

ЦСКА Москва – Лудогорець 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 66 Кешерю, 1:1 - 76 Чалов

Янг Бойз – Порту 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Фасснахт, 1:1 - 76 Абубакар, 1:2 - 80 Абубакар

Група І

Олександрія – Вольфсбург 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45+1 Вегхорст (пен)

Сент-Етьєн – Гент 0:0 

Група J

Башакшехір – Рома 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 30 Верету, 0:2 - 40 Клюйверт, 0:3 - 45+1 Джеко

Вольфсберг - Боруссія М. 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 60 Штіндль

Група К

Бешикташ - Слован 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Даніель, 1:1 - 75 Роко, 2:1 - 90+2 Льяїч

Брага – Вулвергемптон 3:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Орта, 1:1 - 14 Хіменес, 1:2 - 34 Догерті, 1:3 - 35 Траоре, 2:3 - 64 Паулінью, 3:3 - 79 Франсержіу

Група L

АЗ Алкмар – Партизан 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 16 Асано, 0:2 - 27 Сума, 1:2 - 88 Дрейф, 2:2 - 90+2 Дрейф

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