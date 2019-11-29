У Динамо ідеальні шанси на вихід у плей-оф – Кузнєцов

Динамо попри поразку від Мальме зберегло шанси на вихід у плей-оф Ліги Європи.

Про це розповів український тренер Олег Кузнєцов.

"Шанси на вихід до плей-оф? Ідеальні. Все в руках Динамо. Думаю, з Лугано у біло-синіх проблем не буде. До того ж, в іншому поєдинку групи - Копенгаген - Мальме хтось обов'язково очки втратить ... Звичайно, якби кияни виграли в Швеції, то вийшли б у плей-оф з першого місця. Це дало б перевагу при жеребкуванні раунду плей-оф. Але головне для Динамо зараз - зробити належні висновки, забути про перестрілку в Мальме, і пробитися далі", - відзначив Кузнєцов.