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У Динамо ідеальні шанси на вихід у плей-оф – Кузнєцов

Сьогодні 09:58 1246 0
Олег Кузнєцов прокоментував шанси Динамо у Лізі Європи
У Динамо ідеальні шанси на вихід у плей-оф – Кузнєцов
#Мальме, #Динамо, #Лугано

Джерело - sport.ua.

Динамо попри поразку від Мальме зберегло шанси на вихід у плей-оф Ліги Європи.

Про це розповів український тренер Олег Кузнєцов.

"Шанси на вихід до плей-оф? Ідеальні. Все в руках Динамо. Думаю, з Лугано у біло-синіх проблем не буде. До того ж, в іншому поєдинку групи - Копенгаген - Мальме хтось обов'язково очки втратить ... Звичайно, якби кияни виграли в Швеції, то вийшли б у плей-оф з першого місця. Це дало б перевагу при жеребкуванні раунду плей-оф. Але головне для Динамо зараз - зробити належні висновки, забути про перестрілку в Мальме, і пробитися далі", - відзначив Кузнєцов.

Раніше, Динамо у меншості програло Мальме.

Також, троє гравців Динамо пропустять матч із Лугано через дискваліфікацію.

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