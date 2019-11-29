Троє гравців Динамо пропустять матч із Лугано через дискваліфікацію

Вербич, Шабанов та Сидорчук пропустять матч з Лугано через дискваліфікацію

Динамо втратило трьох гравців перед заключним матчем Ліги Європи проти Лугано.

Півзахисник Динамо Беньямін Вербич не зіграє в заключному матчі групового турніру Ліги Європи з Лугано. Словенець отримав жовту картку в матчі з Мальме, яка стала для нього третьою на груповому етапі. Також в аналогічній ситуації опинився захисник Артем Шабанов.

В свою чергу капітан Динамо Сергій Сидорчук заробив вилучення в грі з Мальме і також не допоможе киянам у цій зустрічі.

Раніше, Динамо у меншості програло Мальме.

Нагадаємо, Олександрія програла Вольфсбургу.