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Троє гравців Динамо пропустять матч із Лугано через дискваліфікацію

Сьогодні 08:12 2169 0
Вербич, Шабанов та Сидорчук пропустять матч з Лугано через дискваліфікацію
Троє гравців Динамо пропустять матч із Лугано через дискваліфікацію
#Динамо, #Лугано, #Ліга Європи

Джерело - sport.ua.

Динамо втратило трьох гравців перед заключним матчем Ліги Європи проти Лугано.

Півзахисник Динамо Беньямін Вербич не зіграє в заключному матчі групового турніру Ліги Європи з Лугано. Словенець отримав жовту картку в матчі з Мальме, яка стала для нього третьою на груповому етапі. Також в аналогічній ситуації опинився захисник Артем Шабанов.

В свою чергу капітан Динамо Сергій Сидорчук заробив вилучення в грі з Мальме і також не допоможе киянам у цій зустрічі.

Раніше, Динамо у меншості програло Мальме.

Нагадаємо, Олександрія програла Вольфсбургу.

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