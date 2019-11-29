Циганков: Динамо грало до останнього

Динамо у матчі із Мальме у Лізі Європи до останнього боролося за перемогу.

Про це розповів півзахисник киян Віктор Циганков.

"Чому на другий тайм команда вийшла розслабленою? Я не знаю, розслабленої чи ні - з боку, напевно, видніше. Я ж бачив, що команда грала до останнього. Навіть коли ми залишилися вдесятьох, вірили в те, що зможемо здобути очки. Але вийшло, як вийшло, будемо сподіватися, що уболівальники прийдуть на останню гру в Києві і підтримають нас, ми переможемо і пройдемо далі.

До пропущеного м'яча на останніх хвилинах привела низка помилок. Можливо, варто було грати трохи по-іншому. У нас були моменти, щоб забити і вирвати очки, але не вийшло. Йшла атака на атаку... Не знаю, що вам ще сказати. У нас є ще одна гра, і ми все зробимо для того, щоб пройти далі.", - розповів Циганков.