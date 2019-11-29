Динамо попри гру у меншості змогло грати на результат, однак останні хвилини матчу стали фатальними.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

"У другому таймі нам було набагато важче грати. Вдесятьох грали на результат, відігралися. Може, завадило надмірне бажання на цю гру.

Після того, як зрівняли рахунок, ми продовжували грати в свою гру. Навіть в меншості у нас були можливості для контргри і ми їх використовували. На жаль, перші і останні хвилини стали для нас фатальними", - сказав Михайличенко.