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Шаран: Від президента команда отримає преміальні

Сьогодні 23:05 110 0
Наставник поділився своїми враженнями від гри
Шаран: Від президента команда отримає преміальні
#Олександрія, #Шаран

Джерело - football24.ua.

Гра олександрійської команди з Вольфсбургом у матчі Ліги Європи сподобалася тренеру і президенту клубу.

Про це наставник Олександрії Володимир Шаран заявив на прес-конференції.

"Мені особисто та нашому президенту гра сподобалася. Думаю, нашим уболівальникам також. Враховуючи, які гравці є у Вольфсбурга та якщо порівняти їхню вартість з нашими – це небо і земля.

Єдине, в чому ми поступилися – у досвіді та технічній майстерності. Ні тактично, ні фізично ми не поступалися, але проти їхніх високих гравців було реально важко у верховій боротьбі. Перед цим поєдинком у нас були серйозні кадрові втрати – Сітало, Довгий, Третьяков, який все ж вийшов на заміну, а також Ковалець, який травмувався вчора. Також Гліб Бухал, який проводив до цього всі матчі.

Вдячний нашим гравцям за самовіддачу. Вони по-футбольному билися до останньої секунди, намагаючись зрівняти рахунок. Мене дискваліфікували на 2 матчі в Україні за те, що я був незадоволений діями суддів у поєдинку проти Олімпіка. Добре, що мене не вилучили сьогодні, але ви бачили, що симпатії суддівської бригади були на боці нашого суперника.

Президент Олександрії після гри зайшов у роздягальню та був задоволений грою команди. Він озвучив преміальні за цей поєдинок. Це дорогого коштує", – розповів Шаран.

Раніше, Олександрія програла Вольфсбургу.

Нагадаємо, Астана сенсаційно перемогла Манчестер Юнайтед.

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