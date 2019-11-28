Власники Манчестер Сіті купили вже восьмий футбольний клуб

Придбали Мумбаї Сіті з Індії

Компанія City Football Group придбала контрольний пакет акцій свого восьмого футбольного клубу - індійського Мумбаї Сіті.

Про це повідомляє сайт компанії.

City Football Group (власник - Халдун аль-Мубарак) стала мажоритарним акціонером клубу, отримавши в розпорядження 65% акцій клубу. Решта 35% акцій Мумбаї Сіті залишилися в руках колишніх власників в особі Ранбіра Капура та Бімала Пареха.

Відзначимо, що крім Мумбаї Сіті компанія володіє ще сімома футбольними клубами по всьому світу - Манчестер Сіті (Англія), Нью-Йорк Сіті (США), Мельбурн Сіті (Австралія), Йокогама Ф. Марінос (Японія), Атлетико Торке (Уругвай), Жирона (Іспанія) та Сичуань Цзюню (Китай).

Нагадаємо, Шахтар внічию зіграв з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів.

Також, Пятов відзначив гру "гірників".