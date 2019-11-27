У Шахтаря крім характеру, є гра, яку потрібно покращувати.

Про це розповів голкіпер "гірників" Андрій Пятов.

"Звичайно, хотілося виграти і вирішити долю виходу в плей-оф. Сподобалася організація гри, все відпрацьовували. Давно ми не грали так спокійно і впевнено. Все буде вирішуватися в останньому турі, будемо намагатися виграти, а там вже будемо рахувати очки.

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Скільки я років в Шахтарі, завжди приходили молоді, міняли. Є довіра, їх же не дарма купували. Ось з'явився шанс, хлопці довели, що вони заслуговують. Нікому місце не гарантоване. Буде грати той, хто сильніший.

У команди є характер - це добре. Але головне, що є гра. Будемо аналізувати, покращувати", - розповів П'ятов.