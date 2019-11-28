Ювентусу потрібен захисник Барселони

Джерело - UA-футбол.
Захисник Барселони Жан-Клер Тодібо входить в сферу інтересів Ювентуса.
Про це повідомляє Marca.
19-річний центрбек незадоволений кількістю ігрового часу і розглядає можливість зміни команди.
Крім Ювентуса, на гравця також претендує Байєр.
До синьо-гранатових Тодібо перейшов в січні цього року з Тулузи за мільйон євро. Захисник в поточному сезоні провів два матчі за Барселону.
Нагадаємо, Барселона перемогла Боруссію у 5 турі Ліги чемпіонів.
Також, вісім клубів офіційно оформили вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.