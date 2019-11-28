 Вісім клубів офіційно оформили вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Вісім клубів офіційно оформили вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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Вісім клубів офіційно оформили вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
#Шахтар, #Аталанта

Джерело - UA-футбол.

Завершився п'ятий тур Ліги Чемпіонів і визначилися нові команди, які вийшли до 1/8 фіналу.

Зараз ми знаємо 8 клубів, які точно зіграють в плей-оф. Наводимо повний список: ПСЖ (перше місце в групі), Реал (друге місце в групі), Баварія (перше місце в групі),  Тоттенгем (друге місце в групі), Манчестер Сіті (перше місце в групі), Ювентус (перше місце в групі), Барселона (перше місце в групі), РБ Лейпциг.

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Решта команд стануть відомі через два тижні. Нагадаємо, що хороші шанси на вихід має донецький Шахтар, для цього потрібно обіграти Аталанту у Харкові.

Нагадаємо, Шахтар внічию зіграв з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів.

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