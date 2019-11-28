Запорожан і Бабогло вийдуть у стартовому складі Олександрії проти Вольфсбурга

Джерело - Чемпіон.
Відомий стартовий склад Олександрії на матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи з Вольфсбургом.
Олександрія: Паньків - Пашаєв, Бабогло, Дубра, Мірошниченко - Банада, Запорожан, Гречишкін - Лучкевич, Шастал, Ковалець
Запасні: Білик, Стецьков, Безбородько, Третьяков, Шендрик, Жоао Діого, Задерака
Актуально: Олександрія - Вольфсбург: онлайн-трансляція матчу 5 туру Ліги Європи. LIVE.
Вольфсбург: Кастеельс – Брукс, Брума, Тіссеран – Руссійон, Арнольд, Гілавогі, Вілліам – Мехмеді, Вегхорст, Віктор.
Запасні: Перван, Брекало, Штеффен, Клаус, Мбабу, Кнохе, Реджбецай.
Початок матчу - о 19.55.
Нагадаємо, Олександрія переграла Зорю у 15 турі УПЛ.