Олександрія - Вольфсбург: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Олександрія (Україна) - Вольфсбург (Німеччина) Ліга Європи, груповий етап. Група I, 5 тур Стадіон: Арена Львів, 19:55

28 листопада, 22:00

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

У 5 турі групового етапу Ліги Європи Олександрія прийме Вольфсбург.

Матч відбудеться 28 листопада, на стадіоні Арена Львів. Початок о 19:55 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію матчу в режимі онлайн. Початок о 19:45.

Команда Володимира Шарана зберігає шанси на вихід в плей-оф. Три поспіль нічиї Олександрії дозволяють з оптимізмом дивитися в майбутнє. Вона як і раніше йде четвертою в групі I, однак перемога над Вольфсбургом відкриє двері в наступний етап.

Турнірне становище: Гент - 8 очок, Вольфсбург - 5, Сент-Етьєн, Олександрія - по 3.