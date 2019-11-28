 Олександрія - Вольфсбург: ОНЛАЙН | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія - Вольфсбург: ОНЛАЙН

Сьогодні 15:13 117 0
Олександрія - Вольфсбург: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Олександрія (Україна) - Вольфсбург (Німеччина)
Ліга Європи, груповий етап. Група I, 5 тур
Стадіон: Арена Львів, 19:55
28 листопада, 22:00

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

У 5 турі групового етапу Ліги Європи Олександрія прийме Вольфсбург.

Матч відбудеться 28 листопада, на стадіоні Арена Львів. Початок о 19:55 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію матчу в режимі онлайн. Початок о 19:45.

Команда Володимира Шарана зберігає шанси на вихід в плей-оф. Три поспіль нічиї Олександрії дозволяють з оптимізмом дивитися в майбутнє. Вона як і раніше йде четвертою в групі I, однак перемога над Вольфсбургом відкриє двері в наступний етап.

Турнірне становище: Гент - 8 очок, Вольфсбург - 5, Сент-Етьєн, Олександрія - по 3.

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