Олександрія - Вольфсбург: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
Олександрія (Україна) - Вольфсбург (Німеччина)
Ліга Європи, груповий етап. Група I, 5 тур
Стадіон: Арена Львів, 19:55
28 листопада, 22:00
У 5 турі групового етапу Ліги Європи Олександрія прийме Вольфсбург.
Матч відбудеться 28 листопада, на стадіоні Арена Львів. Початок о 19:55 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію матчу в режимі онлайн. Початок о 19:45.
Команда Володимира Шарана зберігає шанси на вихід в плей-оф. Три поспіль нічиї Олександрії дозволяють з оптимізмом дивитися в майбутнє. Вона як і раніше йде четвертою в групі I, однак перемога над Вольфсбургом відкриє двері в наступний етап.
Турнірне становище: Гент - 8 очок, Вольфсбург - 5, Сент-Етьєн, Олександрія - по 3.