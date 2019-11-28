Олександрія - Вольфсбург 0:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Олександрія (Україна) - Вольфсбург (Німеччина) Ліга Європи, груповий етап. Група I, 5 тур Стадіон: Арена Львів, 19:55

28 листопада, 22:00

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

63' Заміна у Вольфсбурга: Ренато Штеффен вийшов на поле замість Жоао Вітора

62' Банада з трьох метрів пробив головою вище воріт після класної навісної передачі з правого кута штрафного майданчика.

61' Гілавогі грубо зіграв проти Третьякова, але все гаразд з українським гравцем.

60' Руссійон завдав удар по воротах, Паньків зреагував

59' Ще одна атака гостей правим флангом завершилася прострілом, Паньків намертво накрив м'яч.

57' Брума штовхнув у спину Безбородька в центрі поля. "Олені" швидко розіграли стандарт, але створити небезпеку біля воріт Кастельса не змогли.

56' Друга заміна від Шарана: Максим Третьяков з'явився на полі замість Шастала.

54' Мехмеді небезпечно прострілив низом у воротарську зону, але Вегхорст не зміг нормально влучити по м'ячу.

53' Лучкевич не зміг продертися між двома захисниками, заробивши лише аут.

51' Шастал руками притримав суперника, суддя все бачив.

49' Вітор пропустив м'яч під ногою після небезпечного прострілу низом з правого флангу атаки.

48' Пробив Гречишкін, але влучив у Вергхоста. Після рикошету м'яч відскочив до Мірошніченка, який пробив повз ворота.

47' Дуже небезпечний штрафний заробив Безбородько біля воріт Вольфсбурга.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершується, Олександрія дуже прикро пропустила гол у роздягальню, але були моменти в підопічних Володимира Шарана, тому можна сподіватися на другу половину гри.

45' Вегхорст забиває! Паньків вгадав напрям удару, але трохи не дотягнувся до м'яча.

45' Пенальті у ворота української команди! Дубра поклав на газон Вегхорста в своїй штрафній площі

44' Небезпечний штрафний заробляє Вольфсбург біля воріт Олександрії.

43' Арнольд підвернув ногу після зустрічі з м'ячем, але ніби може продовжити матч.

41' Брукс завадив Лучкевичу вийти на ударну позицію.

40' Мехмеді не зміг зупинити м'яч на правому фланзі після передачі Жозуа Гілавогі. Багато браку з боку обох команд.

39' Не може Ковалець продовжити матч. Замість нього на поле вийшов Безбородько.

37' "Вовки" заробили кутовий справа. Пішла подача в штрафну, але Брума головою пробив у протилежний бік воріт.

36' Мехмеді не зміг зупинити м'яч після класної передачі партнера в центр штрафного майданчика

35' Руссійон почав атаку своєї команди класною передачею по лівому флангу, Мехмеді навісив в штрафну, але до удару справа так і не дійшла.

33' Шипами бутси гравець Вольфсбурга пройшовся по гомілкостопу Ковальця. Отримує українець допомогу від лікарів.

31' Арнольд виконав навісну подачу зі штрафного, Гілавогі намагався пробити головою, але до м'яча не дістався.

29' Ковалець підіграв собі рукою, та й лінійний суддя зафіксував офсайд.

28' Гілавогі небезпечно прострілив після передачі Руссійона, але Бабогло вибив м'яч зі своєї штрафної площі.

27' Руссійон набрав високу швидкість лівим флангом, потужно прострілив уздовж штрафного, але ніхто з партнерів м'яч не дістав.

26' Шастал потрапив в положення "поза грою".

25' Пашаєв виконував передачу в штрафний майданчик, але Банада не встиг до м'яча.

24' Марсель Тіссеран головою пробив з 8-ми метрів після подачі кутового, м'яч пролетів над поперечиною.

23' Після передачі Віктора Гілавогі наносив небезпечний удар по воротах Паньківа, але пощастило у цьому моменті Олександрії.

22' Пашаєв порушив правила на половині поля суперника.

21' Пішла подача в штрафну Вольфсбурга, від Шастала м'яч відскочив до Дубри, який розстрілював ворота з лінії воротарського, але влучив у Кастельса.

19' Брума руками притримав Гречишкіна після своєї ж помилки. Жовта картка для нідерландця.

17' Лучкевич прострілив з правого флангу повз двох захисник, але Ковалець, замість удару по воротах, почав рухатися лівіше, і в підсумку втратив м'яч.

14' Паньків не втримав м'яч після удару Вегхорста, але атака гостей продовжилася: Вілліам виконав навісну подачу на Віктора, а той головою пробив у бік з лінії воротарської зони.

13' Руссійон не зміг зупинити м'яч після сильної передачі свого партнера, але подякував за спробу.

11' Дуже багато фолів на початку матчу. Жоао Віктор жорстко зустрів Банаду.

10' Дубра в центрі поля порушив правила проти Вегхорста в боротьбі за верховий м'яч.

8' Господарі активніше почали матч, але поки без гостроти біля воріт суперника.

7' Черговий фол від гостей. Вегхорст руками притримав Бабогло, який виявився першим на м'ячі.

6' Брума завалив Ковальця, який грамотно поставив корпус.

5' Пішла подача з кута поля, але суддя зупинив гру, зафіксувавши порушення правил зі сторони Бабогло.

4' Ковалець намагався прострілити в штрафну, Брукс виставив ногу, від якої м'яч пішов за лицьову лінію.

2' Вільям подавав з правого флангу, однак Паньків вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

1' Матч розпочався!

Команди на полі, звучить гімн Ліги Європи.

Стали відомі стартові склади команд

У 5 турі групового етапу Ліги Європи Олександрія прийме Вольфсбург.

Матч відбудеться 28 листопада, на стадіоні Арена Львів. Початок о 19:55 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію матчу в режимі онлайн. Початок о 19:45.

Команда Володимира Шарана зберігає шанси на вихід в плей-оф. Три поспіль нічиї Олександрії дозволяють з оптимізмом дивитися в майбутнє. Вона як і раніше йде четвертою в групі I, однак перемога над Вольфсбургом відкриє двері в наступний етап.

Турнірне становище: Гент - 8 очок, Вольфсбург - 5, Сент-Етьєн, Олександрія - по 3.