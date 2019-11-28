Шаран: Вольфсбург – фаворит групи

Німецький Вольфсбург є фаворитом групи І Ліги Європи, однак проблеми є у кожної команди.

Про це розповів головний тренер Олександрії Володимир Шаран.

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"Вважаю, що проблеми є у кожної команди, Вольфсбург - не виняток. Ми грали з ними два місяці тому, у них було багато кадрових втрат. Ми переглянули багато матчів, а всі гравці їх відновилися. Були матчі, де вони програвали з великим рахунком - Лейпцигу, Баєру. Проблем вистачає, але такі періоди бувають. Проте, я вважаю Вольфсбург фаворитом нашої групи. Команда активно починає матч, а в другому таймі у них з'являються деякі проблеми, якими ми хочемо скористатися", - розповів Шаран.