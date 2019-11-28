 Шаран: Вольфсбург – фаворит групи | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Мальме - Динамо Київ: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Вчора 21:55 1148
Олександрія - Вольфсбург: ОНЛАЙН
Сьогодні 15:13 117
Українського арбітра підозрюють у хабарництві
Сьогодні 13:46 798
Світоліна стала автором удару місяця у WTA
Сьогодні 12:56 686
Україна втратила дві позиції у рейтингу ФІФА
Сьогодні 12:25 848
Мальме - Динамо Київ: ОНЛАЙН
Сьогодні 11:03 1456
Динамо найкраща команда нашої групи – тренер Мальме
Сьогодні 08:11 1307
Барселона перемогла Боруссію, Ліверпуль зіграв внічию з Наполі. Результати матчів 5 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 1840
Левськи знищив Дніпро, Київ-Баскет здолав Цмокі-Мінськ у Кубку Європи
Вчора 20:49 716
Мотор переміг Порту у Лізі чемпіонів
Вчора 20:35 1306
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:10 Футбол Команда УПЛ може знятися з чемпіонату 17
15:52 Баскетбол Леброн набрав 33 тис очок у НБА 159
15:37 Олімпійські ігри-2020 Уткін закликав російських спортсменів подавати позови проти Росії 997
15:24 Біатлон Доценко дев’ятий на Кубку світі у Шушені 200
15:19 Футбол Суперліга Паріматч: старт другого кола 129
15:13 Футбол Анчелотті вказав секрет успіху у матчі із Ліверпулем 391
15:13 Футбол Олександрія - Вольфсбург: ОНЛАЙН 117
14:48 Футбол Шаран: Вольфсбург – фаворит групи 98
14:30 Футбол Американський фонд викупив частку компанії власника Манчестер Сіті 284
14:15 Футбол Голанд встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів 330
13:46 Футбол Українського арбітра підозрюють у хабарництві 798
13:34 Бокс Гарсія відмовився від бою із Ломаченком заради Пак’яо 499
13:19 Футбол Рафаїлов: Солігорський Шахтар – це рівень Вернидуба 945
13:16 Блог Рафаїлов — про зарплати, Вернидуба, Шахтар, війну, вболівальників і геїв - ТаТоТаке 408
13:06 Блог Леброн подарував фанату свої кросівки 251
12:56 Теніс Світоліна стала автором удару місяця у WTA 686
12:38 Футбол Боруссія хоче підписати Манджукича та Джана 211
12:25 Футбол Україна втратила дві позиції у рейтингу ФІФА 848
12:15 Бокс Ф’юрі: Друга поразка розрушить кар’єру Джошуа 220
11:56 Футбол Григорчук хоче обіграти Манчестер Юнайтед 1092
11:36 Футбол Нагельсманн став наймолодшими тренером, який вивів команду у плей-оф Ліги чемпіонів 609
11:25 Футбол Клопп: Ми зіграли не найкращим чином 380
11:10 Баскетбол Бостон обіграв Бруклін, перемоги Кліпперс та Голден Стейт. Результати матчів НБА 175
11:05 Пряма трансляція Мальме - Динамо Київ: онлайн-трансляція 5 туру Ліги Європи. LIVE 3657
11:04 Пряма трансляція Олександрія - Вольфсбург: онлайн-трансляція матчу 5 туру Ліги Європи. LIVE 1433

Шаран: Вольфсбург – фаворит групи

Сьогодні 14:48 98 0
Володимир Шаран прокоментував матч проти Вольфсбурга
Шаран: Вольфсбург – фаворит групи
#Шаран, #Олександрія, #Вольфсбург

Джерело - ФК Олександрія.

Німецький Вольфсбург є фаворитом групи І Ліги Європи, однак проблеми є у кожної команди.

Про це розповів головний тренер Олександрії Володимир Шаран.

Актуально: Олександрія - Вольфсбург: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

"Вважаю, що проблеми є у кожної команди, Вольфсбург - не виняток. Ми грали з ними два місяці тому, у них було багато кадрових втрат. Ми переглянули багато матчів, а всі гравці їх відновилися. Були матчі, де вони програвали з великим рахунком - Лейпцигу, Баєру. Проблем вистачає, але такі періоди бувають. Проте, я вважаю Вольфсбург фаворитом нашої групи. Команда активно починає матч, а в другому таймі у них з'являються деякі проблеми, якими ми хочемо скористатися", - розповів Шаран.

Нагадаємо, Шаран отримав покарання за свою поведінку під час матчу з Олімпіком.

Коментарі ()