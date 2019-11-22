Шаран отримав покарання за свою поведінку під час матчу з Олімпіком

КДК УАФ дискваліфікував тренера на два матчі УПЛ

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ прийняв рішення щодо головного тренера Олександрії Володимира Шарана в матчі 14-го туру УПЛ проти Олімпіка (0:0).

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Шаран отримав вилучення у тому матчі, за що КДК УАФ дискваліфікував його на два матчі УПЛ. Також коуч покараний ще одним матчем умовно.

Шаран отримав вилучення у матчі проти Олімпіка за надмірні емоції і суперечки з арбітром Шаран отримав вилучення у матчі проти Олімпіка за надмірні емоції і суперечки з арбітром

Олександрійський клуб в наступних трьох турах УПЛ зіграє проти Зорі, Десни та Ворскли. Голкіпер Олександрії Юрій Паньків дискваліфікований на один матч УПЛ, ще один – умовно.

Нагадаємо, Шаран порівняв бюджети Олександрії і Сент-Етьєна.