Олександрія - Вольфсбург: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Олександрія (Україна) - Вольфсбург (Німеччина)

Ліга Європи, груповий етап. Група I, 5 тур

Стадіон: Арена Львів, 19:55

Трансляція: телеканал Футбол 2

Текстова трансляція на Чемпіоні

Рефері: Мануель Шюттенгрубер (Австрія)

Асистенти: Роланд Бранднер, Роберт Штайнахер

Актуально: Олександрія - Вольфсбург: онлайн-трансляція матчу 5 туру Ліги Європи. LIVE

28 листопада в 5 турі групового турніру Ліги Європи Олександрія прийме Вольфсбург.

Команда Володимира Шарана зберігає шанси на вихід в плей-оф. Три поспіль нічиї Олександрії дозволяють з оптимізмом дивитися в майбутнє. Вона як і раніше йде четвертою в групі I, однак перемога над Вольфсбургом відкриє двері в наступний етап.

Турнірне становище: Гент - 8 очок, Вольфсбург - 5, Сент-Етьєн, Олександрія - по 3.

У першій грі в Німеччині Олександрія виглядала гідно. Але не програти позбавило змоги хвилювання футболістів, яке було помітним за їх командними діями. Зараз ситуація дещо інша. Гравці змужніли, не поступаються більш розкрученим суперникам, в тому числі Шахтарю в чемпіонаті. Бракує перемог, хоча і в цьому напрямку видно зрушення. Олександрія двічі взяла верх над Зорею, а не програє вже в семи матчах поспіль. У національному чемпіонаті ділить четверте місце з Десною, поступаючись Динамо 3 очка.

Вольфсбург, навпаки, потрапив в смугу невдач. У чотирьох останніх матчах з п'яти поступився із загальною різницею м'ячів 2:14. Серію перервав виїзною перемогою над Айнтрахтом в крайньому турі - 0:2.

Забивають "вовки" не багато - в середньому один гол за матч. Олександрія теж не Барселона, зате свій м'яч, як правило, кладе. На своєму полі українська команда не програє 3 місяці.

Орієнтовні склади:

Олександрія: Паньків - Мірошниченко, Бухал, Дубра, Пашаєв, Гречишкін, Банада, Ковалець, Лучкевич, Третьяков, Безбородько.

Вольфсбург: Кастельс - Брукс, Брума, Тіссеран, Руссільон, Арнольд, Гілавогі, Вільям, Вегхорст, Мехмеді, Сантос Са.

Факти:

- Олександрія програла Вольфсбургу в першому турі 1:3

- Ще одна поразка позбавить господарів шансів вийти в плей-оф

- Олександрія звела внічию три останні матчі в групі I

- Вольфсбург вийде в плей-оф, якщо переможе, а Сент-Етьєн втратить очки