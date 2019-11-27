Олександрія - Вольфсбург: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Олександрія (Україна) - Вольфсбург (Німеччина)
Ліга Європи, груповий етап. Група I, 5 тур
Стадіон: Арена Львів, 19:55
Трансляція: телеканал Футбол 2
Текстова трансляція на Чемпіоні
Рефері: Мануель Шюттенгрубер (Австрія)
Асистенти: Роланд Бранднер, Роберт Штайнахер
Актуально: Олександрія - Вольфсбург: онлайн-трансляція матчу 5 туру Ліги Європи. LIVE
28 листопада в 5 турі групового турніру Ліги Європи Олександрія прийме Вольфсбург.
Команда Володимира Шарана зберігає шанси на вихід в плей-оф. Три поспіль нічиї Олександрії дозволяють з оптимізмом дивитися в майбутнє. Вона як і раніше йде четвертою в групі I, однак перемога над Вольфсбургом відкриє двері в наступний етап.
Турнірне становище: Гент - 8 очок, Вольфсбург - 5, Сент-Етьєн, Олександрія - по 3.
У першій грі в Німеччині Олександрія виглядала гідно. Але не програти позбавило змоги хвилювання футболістів, яке було помітним за їх командними діями. Зараз ситуація дещо інша. Гравці змужніли, не поступаються більш розкрученим суперникам, в тому числі Шахтарю в чемпіонаті. Бракує перемог, хоча і в цьому напрямку видно зрушення. Олександрія двічі взяла верх над Зорею, а не програє вже в семи матчах поспіль. У національному чемпіонаті ділить четверте місце з Десною, поступаючись Динамо 3 очка.
Вольфсбург, навпаки, потрапив в смугу невдач. У чотирьох останніх матчах з п'яти поступився із загальною різницею м'ячів 2:14. Серію перервав виїзною перемогою над Айнтрахтом в крайньому турі - 0:2.
Забивають "вовки" не багато - в середньому один гол за матч. Олександрія теж не Барселона, зате свій м'яч, як правило, кладе. На своєму полі українська команда не програє 3 місяці.
Орієнтовні склади:
Олександрія: Паньків - Мірошниченко, Бухал, Дубра, Пашаєв, Гречишкін, Банада, Ковалець, Лучкевич, Третьяков, Безбородько.
Вольфсбург: Кастельс - Брукс, Брума, Тіссеран, Руссільон, Арнольд, Гілавогі, Вільям, Вегхорст, Мехмеді, Сантос Са.
Факти:
- Олександрія програла Вольфсбургу в першому турі 1:3
- Ще одна поразка позбавить господарів шансів вийти в плей-оф
- Олександрія звела внічию три останні матчі в групі I
- Вольфсбург вийде в плей-оф, якщо переможе, а Сент-Етьєн втратить очки