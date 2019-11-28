 Григорчук хоче обіграти Манчестер Юнайтед | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Мальме - Динамо Київ: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Вчора 21:55 989
Мальме - Динамо Київ: ОНЛАЙН
Сьогодні 11:03 1342
Барселона перемогла Боруссію, Ліверпуль зіграв внічию з Наполі. Результати матчів 5 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 1655
Левськи знищив Дніпро, Київ-Баскет здолав Цмокі-Мінськ у Кубку Європи
Вчора 20:49 657
Мотор переміг Порту у Лізі чемпіонів
Вчора 20:35 1220
Олександрія - Вольфсбург: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Вчора 20:23 564
У Росії не відберуть Євро-2020 - президент WADA
Вчора 15:56 3791 1
Фелікс отримав нагороду Golden Boy-2019
Вчора 14:14 652
Санкт-Петербург на Євро-2020 можуть замінити на Стокгольм
Вчора 10:46 1202
Гвардіола: У Шахтаря хороші гравці
Вчора 09:26 2134
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:06 Блог Леброн подарував фанату свої кросівки 11
12:56 Теніс Світоліна стала автором удару місяця у WTA 181
12:38 Футбол Боруссія хоче підписати Манджукича та Джана 150
12:25 Футбол Україна втратила дві позиції у рейтингу ФІФА 202
12:15 Бокс Ф’юрі: Друга поразка розрушить кар’єру Джошуа 140
11:56 Футбол Григорчук хоче обіграти Манчестер Юнайтед 951
11:36 Футбол Нагельсманн став наймолодшими тренером, який вивів команду у плей-оф Ліги чемпіонів 457
11:25 Футбол Клопп: Ми зіграли не найкращим чином 338
11:10 Баскетбол Бостон обіграв Бруклін, перемоги Кліпперс та Голден Стейт. Результати матчів НБА 141
11:05 Пряма трансляція Мальме - Динамо Київ: онлайн-трансляція 5 туру Ліги Європи. LIVE 3484
11:04 Пряма трансляція Олександрія - Вольфсбург: онлайн-трансляція матчу 5 туру Ліги Європи. LIVE 1345
11:03 Футбол Мальме - Динамо Київ: ОНЛАЙН 1342
10:47 Футбол Шахтар виставив цінник на Тете 1101
10:33 Футбол Нападник Барселони травмувався у матчі із Боруссією 509
10:15 Хокей Тампа поступилася Сент-Луїсу, 14 шайб у матчі Піттсбурга та Ванкувера. Результати матчів НХЛ 232
09:51 Баскетбол Михайлюк зіграв 13 хвилин у матчі із Шарлотт 203
09:33 Футбол Ліверпуль - Наполі 1:1. Огляд матчу 361
09:19 Футбол Бойко займався у загальній групі перед матчем із Мальме 210
09:01 Футбол Рафаїлов: Евертон давав за Луніна більше, ніж Реал 624
08:44 Футбол Мальме прийме Динамо, Олександрія зіграє із Вольфсбургом. Розклад матчів 5 туру Ліги Європи 798
08:29 Футбол Барселона - Боруссія Д 3:1. Огляд матчу 700
08:11 Футбол Динамо найкраща команда нашої групи – тренер Мальме 1203
00:06 Футбол Вісім клубів офіційно оформили вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2033
27 Листопада 2019
23:54 Футбол Барселона перемогла Боруссію, Ліверпуль зіграв внічию з Наполі. Результати матчів 5 туру Ліги чемпіонів 1655
23:40 Футбол Барселона - Боруссія: 3:1. Відео голів 1849

Григорчук хоче обіграти Манчестер Юнайтед

Сьогодні 11:56 951 0
Роман Григорчук прокоментував матч проти Манчестер Юнайтед
Григорчук хоче обіграти Манчестер Юнайтед
#Григорчук, #Астана, #Манчестер Юнайтед

Джерело - sport.ua.

Астана хоче перемогти Манчестер Юнайтед у матчі 5 туру Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер Астани Роман Григорчук.

"Кожен клуб вирішує свої питання і має право виставляти той склад, який вважає за потрібне. Тому тут обговорювати нічого. Ми розуміємо, на яких ми рівнях, полюсах знаходимося по відношенню до Манчестер Юнайтед.

Для нас це все одно ця подія і серйозна гра. Ми хочемо показати хороший футбол і перемогти. Буде непросто, тому що суперник дуже сильний. Про нестачу мотивації годі й казати, тому що гра з Манчестер Юнайтед - це велика подія для нас", - розповів Григорчук.

Нагадаємо, Астана під керівництвом Григорчука достроково стала чемпіоном Казахстану.

Раніше, Григорчук вказав причину ганебної поразки у Лізі Європи.

Коментарі ()