Астана хоче перемогти Манчестер Юнайтед у матчі 5 туру Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер Астани Роман Григорчук.

"Кожен клуб вирішує свої питання і має право виставляти той склад, який вважає за потрібне. Тому тут обговорювати нічого. Ми розуміємо, на яких ми рівнях, полюсах знаходимося по відношенню до Манчестер Юнайтед.

Для нас це все одно ця подія і серйозна гра. Ми хочемо показати хороший футбол і перемогти. Буде непросто, тому що суперник дуже сильний. Про нестачу мотивації годі й казати, тому що гра з Манчестер Юнайтед - це велика подія для нас", - розповів Григорчук.