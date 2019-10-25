Астані, щоб боротися на рівних із АЗ Алкмар, необхідно мати кращий склад футболістів.

Про це розповів головний тренер казахської команди Роман Григорчук.

"Добре, що закінчилася ця гра. З початку другого тайму головне, чого я хотів - щоб вона швидше закінчилася.

Я розумів, що для того, щоб боротися з АЗ на рівних, Астані потрібно бути в кращому складі. Тоді, звичайно, ми могли б розраховувати на зовсім інший результат. Картина на полі була б іншою.

Визначаючи склад, я розумів, що нам буде дуже складно. Звичайно, ми сподівалися, що результат буде кращим. Але в цілому те, що відбувалося на полі не повинно дивувати, все було закономірно. Результат відбив співвідношення сил на сто відсотків", - відзначив Григорчук.