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Астана під керівництвом Григорчука достроково стала чемпіоном Казахстану

Сьогодні 14:12 438 0
Астана в гостях мінімально переграла Тобол та оформила чемпіонство
Астана під керівництвом Григорчука достроково стала чемпіоном Казахстану
#Астана, #Тобол

Джерело - Чемпіон.

Астана Романа Григорчука здобула перемогу над Тоболом та достроково стала чемпіоном Казахстаном.

Єдиний гол в матчі забив Логвиненко в першому таймі.

Відрив від другого Кайрата становить 4 очка за тур до завершення турніру. Відзначимо, що Кайрат провалився в матчі проти Іртиша, розгромно програвши 0:5.

Чемпіонат Казахстану - Професійна футбольна ліга
3 листопада, 32 тур

Тобол – Астана – 0:1

Гол: 1:0 - 37 Логвиненко

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