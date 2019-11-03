Джерело - Чемпіон.
Астана Романа Григорчука здобула перемогу над Тоболом та достроково стала чемпіоном Казахстаном.
Єдиний гол в матчі забив Логвиненко в першому таймі.
Відрив від другого Кайрата становить 4 очка за тур до завершення турніру. Відзначимо, що Кайрат провалився в матчі проти Іртиша, розгромно програвши 0:5.
Чемпіонат Казахстану - Професійна футбольна ліга
3 листопада, 32 тур
Тобол – Астана – 0:1
Гол: 1:0 - 37 Логвиненко
Раніше Григорчук вказав причину ганебної поразки у Лізі Європи.