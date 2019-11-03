Астана в гостях мінімально переграла Тобол та оформила чемпіонство

Джерело - Чемпіон.

Астана Романа Григорчука здобула перемогу над Тоболом та достроково стала чемпіоном Казахстаном.

Єдиний гол в матчі забив Логвиненко в першому таймі.

Відрив від другого Кайрата становить 4 очка за тур до завершення турніру. Відзначимо, що Кайрат провалився в матчі проти Іртиша, розгромно програвши 0:5.

Чемпіонат Казахстану - Професійна футбольна ліга

3 листопада, 32 тур

Тобол – Астана – 0:1

Гол: 1:0 - 37 Логвиненко

Раніше Григорчук вказав причину ганебної поразки у Лізі Європи.