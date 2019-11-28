Наполі у грі із Ліверпулем у Лізі чемпіонів впровався зі своїм завданням.

Про це розповів наставник Ліверпуля Юрген Клопп.

"Ми не найкращим чином зіграли сьогодні, але нам вдавалося тиснути на них. Я не був задоволений останніми 15 хвилинами першого тайму. Другий тайм теж не був легким. Нам постійно доводилося тиснути на них, і Наполі впорався зі своїм завданням. Вони захищалися так, як повинні були це робити", - розповів Клопп.