У Росії не відберуть Євро-2020 - президент WADA

Вітольд Банька прокоментував дискваліфікацію російських стадіонів

Допінгові санкції проти Росії, навряд чи будуть розповсюджені на футбольні Євро-2020 та фінал Ліги чемпіонів, який у 2021 році має відбутися у Санкт-Петербурзі.

Про це розповів президент Всесвітнього антидопінгового агентства Вітольд Банька.

"Рекомендації комітету щодо відповідності WADA включають в себе усунення Росії від головних спортивних заходів, до яких відносяться Олімпійські ігри, Паралімпійські ігри, Європейські ігри та чемпіонати світу. Таким чином, санкції навряд чи торкнуться проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи і фіналу Ліги чемпіонів", - сказав Банька.

Нагадаємо, комітет WADA рекомендує відсторонити Росію від всіх змагань на 4 роки.

Раніше, МОК заявив про підтримку найжорсткіших санкцій WADA щодо Росії.