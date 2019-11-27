Джерело - football.ua.
Нападник мадридського Атлетіко та збірної Португалії Жуан Фелікс став володарем нагороди Golden Boy-2019.
Про це повідомляє Tuttosport.
Португалець переміг у голосуванні серед експертів і журналістів італійського видання, набравши 332 голоси. Фелікс обійшов Джейдона Санчо з Борусії (175 балів) та Кая Гавертца з Байєра (75 пунктів).
Український голкіпер Андрій Лунін набрав 11 балів у загальному заліку.
Раніше повідомлялося, що Лунін не увійшо у топ-3 номінантів на премію Golden Boy.
Також, Лунін потрапив до списку головних розчарувань Ла-Ліги.