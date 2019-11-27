Каштру: Все визначиться у грі із Аталантою

Доля путівки у плей-оф Ліги чемпіонів для Шахтаря вирішиться у матчі із Аталантою.

Про це розповів головний тренер "гірників" Луїш Каштру.

"Як ви оцінюєте турнірне становище після перемоги Аталанти над Динамо Загреб? Як, у принципі, ми й очікували, все вирішуватиметься в останньому турі. Перед зустріччю із Сіті ми грали в Загребі й розуміли: якщо зазнаємо поразки, то фактично вилітаємо з турніру. А наразі цей матч нічого не вирішив. Попереду останній матч у групі з Аталантою, де все буде визначено", - розповів Каштру.