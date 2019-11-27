Зінченко: Шахтар повинний виходити із групи

Олександр Зінченко прокоментував результат матчу Манчестер Сіті - Шахтар

Шахтар повинний виходити із групи Ліги чемпіонів, коли і надалі буде показувати таку гру.

Про це розповів захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

"Була дуже видовищна гра, яка всім сподобалася. Результат хороший для обох команд. Сіті вже вийшов далі, а Шахтар зберігає шанси. Всі отримали те, що хотіли.

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Шахтар зіграв добре навіть без своїх лідерів. Якщо будуть так грати, то повинні вийти з групи", - відзначив Зінченко.

Нагадаємо, Шахтар внічию зіграв з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів.

Також, Пятов відзначив гру "гірників".