Динамо без Попова відправилось у Швецію на матч із Мальме

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Сьогодні, 27 листопада, київське Динамо відправиться в Мальме на матч п'ятого туру групового раунду Ліги Європи.
Заявка Динамо:
Воротарі: Бойко, Кучерук, Бущан
Захисники: Сирота, Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко
Важливо: Мальме - Динамо Київ: онлайн-трансляція 5 туру Ліги Європи. LIVE
Півзахисники: Сидорчук, Буяльський, Циганков, Вербич, Де Пена, Гармаш, Караваєв, Шепелев, Шапаренко, Андрієвський
Нападники: Родрігес, Соль, Бєсєдін
Раніше, Циганик спростував трансфер Соля.