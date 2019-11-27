Динамо без Попова відправилось у Швецію на матч із Мальме

Динамо із 21 гравцем відправилось на матч Ліги Європи

Сьогодні, 27 листопада, київське Динамо відправиться в Мальме на матч п'ятого туру групового раунду Ліги Європи.

Заявка Динамо:

Воротарі: Бойко, Кучерук, Бущан

Захисники: Сирота, Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко

Важливо: Мальме - Динамо Київ: онлайн-трансляція 5 туру Ліги Європи. LIVE

Півзахисники: Сидорчук, Буяльський, Циганков, Вербич, Де Пена, Гармаш, Караваєв, Шепелев, Шапаренко, Андрієвський

Нападники: Родрігес, Соль, Бєсєдін

Раніше, Циганик спростував трансфер Соля.