Циганик: Соль нікуди не піде з Динамо

Іспанський нападник Динамо Фран Соль може сидіти в Динамо дуже довго.

Про це сказав відомий телеведучий Ігор Циганик.

Важливо: Мальме - Динамо Київ: онлайн-трансляція 5 туру Ліги Європи. LIVE

"Та куди він піде? В нього в Динамо така зарплата, якої він ніколи і ніде не отримає. З приходом у Динамо його зарплата виросля в разів п'ять, сім або навіть десять. П'ятирічний контракт. Куди йти? Перейти в інший клуб – це відмовлятися від грошей.

В нього народилася дитина, йому треба думати про сім'ю. Хто б відмовився від таких умов? Він може сидіти в Динамо дуже довго. Від такої зарплати не йдуть", – сказав Циганик.