Циганик: Соль нікуди не піде з Динамо

Джерело - Чемпіон.
Іспанський нападник Динамо Фран Соль може сидіти в Динамо дуже довго.
Про це сказав відомий телеведучий Ігор Циганик.
Важливо: Мальме - Динамо Київ: онлайн-трансляція 5 туру Ліги Європи. LIVE
"Та куди він піде? В нього в Динамо така зарплата, якої він ніколи і ніде не отримає. З приходом у Динамо його зарплата виросля в разів п'ять, сім або навіть десять. П'ятирічний контракт. Куди йти? Перейти в інший клуб – це відмовлятися від грошей.
В нього народилася дитина, йому треба думати про сім'ю. Хто б відмовився від таких умов? Він може сидіти в Динамо дуже довго. Від такої зарплати не йдуть", – сказав Циганик.
Нагадаємо, Фран Соль перейшов у Динамо в січні 2019-го року з нідерландського Віллем ІІ. В цьому сезоні іспанський форвард зіграв за "біло-синіх" 10 матчів та не забив жодного гола.