Каштру вказав причину ушкодження Мораеса

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес отримав пошкодження і покинув поле на ношах у матчі Манчестер Сіті.

Про це розповів головний тренер "гірників" Луїш Каштру.

"Що з Мораесом? Наскільки серйозною є його травма? Він відчув невеликий, проте гострий біль у куприку. Можливо, він міг грати на самопожертвуванні до самого кінця, однак ми не стали ризикувати. Сподіваємось, що Мораес відновиться якнайшвидше", - розповів Каштру.