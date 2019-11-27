Каштру: Соломон в принципі не мав грати

Шахтар не планував випускати півзахисника Манора Соломона у матчі із Манчестер Сіті через травму, яку гравець отримав три тижні тому.

Про це розповів головний тренер "гірників" Луїш Каштру.

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"Соломон знову став секретною зброєю. Що скажете про нього? Чи плануєте використовувати його більше в наступних поєдинках, можливо, в стартовому складі? Соломон в принципі зараз не повинен був грати: він отримав травму три тижні тому в одному з виїзних матчів. Було дозвіл медичного департаменту, що Манор може провести тільки 20-25 хвилин, тобто ми не збиралися випускати його в стартовому складі", - відзначив Каштру.