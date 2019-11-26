Баєр впевнено переграв Локомотив у Москві

Джерело - Чемпіон.

Баєр обіграв Локомотив (2:0) в п'ятому турі групового раунду Ліги чемпіонів.

Рахунок в матчі був відкритий після того, як автоголом відзначився півзахисник господарів Ріфат Жемалетдінов. Подвоїв перевагу аптекарів хавбек Свен Бендер, в дотик вразив дальній кут воріт.

Таким чином, залізничники з трьома очками після п'яти турів втратили шанси на вихід в плей-оф головного клубного турніру Європи.

Ліга чемпіонів

Груповий етап, 5 тур

26 листопада

Локомотив - Баєр 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Жемалетдінов (автогол), 0:2 - 54 Бендер