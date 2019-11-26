Баєр впевнено переграв Локомотив у Москві

Джерело - Чемпіон.
Баєр обіграв Локомотив (2:0) в п'ятому турі групового раунду Ліги чемпіонів.
Рахунок в матчі був відкритий після того, як автоголом відзначився півзахисник господарів Ріфат Жемалетдінов. Подвоїв перевагу аптекарів хавбек Свен Бендер, в дотик вразив дальній кут воріт.
Таким чином, залізничники з трьома очками після п'яти турів втратили шанси на вихід в плей-оф головного клубного турніру Європи.
Ліга чемпіонів
Груповий етап, 5 тур
26 листопада
Локомотив - Баєр 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 11 Жемалетдінов (автогол), 0:2 - 54 Бендер