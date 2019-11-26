Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє проти Манчестер Сіті в 5 турі Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться на стадіоні Сіті оф Манчестер. Початок о 22:00 за київським часом.

Актуально: Манчестер Сіті - Шахтар: онлайн-трансляція 5 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію, розпочинаючи з 21:45.

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Огляд першого тайму

56' Забиває Манчестер Сіті! Увірвався в штрафну суперника на швидкості Жезус, пішов від двох захисників, але замість удару вирішив покотити поперек на Гюндогана, який без проблем відправив м'яч у нижній кут.

69' Шахтар зрівнює рахунок! Тете пасом запустив по флангу Додо, який в дотик прострілив у штрафну, куди увірвався Соломон і в дотик відправив сферу точно в нижній кут.