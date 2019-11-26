Манчестер Сіті - Шахтар: ставки букмекерів

Час початку матчу - 22:00.

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 листопада, на стадіоні Етіхад в Манчестері відбудеться матч 5 туру Ліги чемпіонів, в якому зустрінуться Манчестер Сіті і Шахтар. Час початку матчу - 22:00.

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Стали відомі котирування букмекерів.

Так, експерти Парі Матч вважають господарів беззаперечними фаворитами зустрічі. Тріумф підопічних Гвардіоли оцінюють в 1.15, тоді як на гостей матчу можна поставити з коефіцієнтом 18.00. На нічийний результат приймаються ставки з коефіцієнтом 9.00.