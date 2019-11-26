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Мессі може покинути Барселону через Неймара

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Ліонель Мессі може розірвати контракт із Барселоною
Мессі може покинути Барселону через Неймара
#Мессі, #Неймар, #Барселона

Джерело - football24.ua.

Капітан Барселони Ліонель Мессі поставив ультиматум клубу щодо повернення Неймара.

Про це розповів директор видання okdiario.com Едуардо Інда.

"Мессі не хоче навіть бачити Грізманна. Він хоче, щоб повернувся Неймар. Якщо цього не станеться, то Ліонель буде готовий скористатися можливістю розірвати контракт з клубом в односторонньому порядку", – заявив Інда.

Контракт нападника з каталонцями діє до 2021-го року, однак Ліонель готовий за власним бажанням припинити його чинність, якщо керівництво не підпише бразильця під час зимового, або перших днів літнього трансферного вікна.

Нагадаємо, ПСЖ більше не буде вступати з Неймаром в переговори про новий контракт.

Також, Тухель розкритикував Неймара за слабку гру проти Лілля.

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