Роналду може перейти у ПСЖ

Кріштіану Роналду може продовжити кар’єру у Франції

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду може перейти у французький ПСЖ

Про це повідомляє Goal.

Французький клуб готовий виділити понад 100 млн євро для придбання форварда і забезпечити зарплатнею 45 млн євро на рік.

ПСЖ збирається купити Роналду під час зимового трансферного вікна. Наразі французи спостерігають за ситуацією португальця в Ювентусі.

Раніше повідомлялося, що Роналду не потрапив в заявку Ювентуса на матч проти Аталанти.

Нагадаємо, Роналду може покинути Ювентус.