Роналду може перейти у ПСЖ

Джерело - espreso.tv.
Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду може перейти у французький ПСЖ
Про це повідомляє Goal.
Французький клуб готовий виділити понад 100 млн євро для придбання форварда і забезпечити зарплатнею 45 млн євро на рік.
ПСЖ збирається купити Роналду під час зимового трансферного вікна. Наразі французи спостерігають за ситуацією португальця в Ювентусі.
Раніше повідомлялося, що Роналду не потрапив в заявку Ювентуса на матч проти Аталанти.
Нагадаємо, Роналду може покинути Ювентус.