Кріштіану Роналду може змінити клуб

Кріштіану Роналду після закінчення нинішнього сезону може залишити італійський Ювентус.

Про це заявив іспанський журналіст Едуардо Інда.

"Кріштіану може залишити Ювентус після закінчення цього сезону, якщо вони не виграють Лігу чемпіонів. Він відправився в Турин з метою виграти Лігу чемпіонів з третім клубом, але все ускладнюється", - розповів Інда.

Туринський клуб не утримуватиме Роналду, через обмеження по зарплаті, яке буде перевершено у разі трансферів до Ювентуса півзахисника англійського Манчестер Юнайтед Поля Погба та форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Нагадаємо, Роналду таємно одружився у Марокко.

Також, гравці Ювентуса чекають від Роналду вибачень за поведінку у матчі з Міланом.