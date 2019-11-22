Кріштіану Роналду пропустить матч Серії А

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не потрапив в заявку команди на гру 13-го туру Серії А проти Аталанти.

Повністю список гравців, які зможуть взяти участь в цьому матчі, виглядає так:

Воротарі: Щенсний, Буффон, Пінсольо

Захисники: Де Шильйо, де Лігт, Ругані, Даніло, Бонуччі, Демірал

Півзахисники: П'янич, Хедіра, Ремзі, Джан, Бентанкур, Матюїді, Куадрадо, Коста, Бернардескі

Нападники: Ігуаїн, Дибала

Раніше, Ювентус узгодив трансфер Міранчука.

Нагадаємо, Роналду може покинути Ювентус.