Джерело - ua.tribuna.com.
Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не потрапив в заявку команди на гру 13-го туру Серії А проти Аталанти.
Повністю список гравців, які зможуть взяти участь в цьому матчі, виглядає так:
Воротарі: Щенсний, Буффон, Пінсольо
Захисники: Де Шильйо, де Лігт, Ругані, Даніло, Бонуччі, Демірал
Півзахисники: П'янич, Хедіра, Ремзі, Джан, Бентанкур, Матюїді, Куадрадо, Коста, Бернардескі
Нападники: Ігуаїн, Дибала
Раніше, Ювентус узгодив трансфер Міранчука.
Нагадаємо, Роналду може покинути Ювентус.