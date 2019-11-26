Шотландія може замінити Росію на Євро-2020 – ЗМІ

Джерело - sport.ua.
Місце збірної Росії у фінальній стадії чемпіонату Європи 2020 року може зайняти національна команда Шотландії.
Про це повідомляє видання The Telegraph.
Таке рішення може бути прийнято, якщо Росію відсторонять від участі на Євро-2020. Шотландія виступала в одній групі з росіянами і фінішувала на третьому місці.
Нагадаємо, Комітет WADA рекомендує відсторонити Росію від всіх змагань на 4 роки.
Раніше стало відомо, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) знайшло невідповідності в базі даних московської лабораторії допінг-проб і може відсторонити РУСАДА.