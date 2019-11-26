Шотландія може замінити Росію на Євро-2020 – ЗМІ

Збірна Росії може не взяти участь на Євро-2020

Місце збірної Росії у фінальній стадії чемпіонату Європи 2020 року може зайняти національна команда Шотландії.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Таке рішення може бути прийнято, якщо Росію відсторонять від участі на Євро-2020. Шотландія виступала в одній групі з росіянами і фінішувала на третьому місці.

Нагадаємо, Комітет WADA рекомендує відсторонити Росію від всіх змагань на 4 роки.

Раніше стало відомо, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) знайшло невідповідності в базі даних московської лабораторії допінг-проб і може відсторонити РУСАДА.