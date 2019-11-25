Гвардіола: Зінченко – професіонал, він може грати на різних позиціях

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко може грати на декількох позиціях.

Про це заявив наставник команди Хосеп Гвардіола.

"Зінченко - один з найпопулярніших гравців в Україні. Що можу сказати про його прогрес в команді? Зараз він, на жаль, травмований. Грав у Нідерландах, повернувся. Він хоче залишитися тут, грати за нашу команду. Він професіонал, який може грати на декількох позиціях. Він хороший гравець", - зазначив Гвардіола.