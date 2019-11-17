Джерело - Чемпіон.

Відомий український коментатор Віктор Вацко не залишився осторонь ганебної поразки збірної Росії від збірної Бельгії у кваліфікації Євро 2020.

Спеціаліст дотепно потролив росіян у своєму twitter.

"А за 1:4 вдома від Бельгії дають титул чемпіонів Європи?", - написав Вацко.

А за 1:4 вдома від Бельгії дають титул 🏆🥇 чемпіонів Європи? 🤔🤭🤫 — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) November 16, 2019

Нагадаємо, раніше над росіянами пожартував відомий український політик.

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