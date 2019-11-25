 Федецький за суму в контракті будь-яку емблему поцілує, хоч дупу намалюй – Смалійчук | Футбол | Champion.com.ua
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Федецький за суму в контракті будь-яку емблему поцілує, хоч дупу намалюй – Смалійчук

Сьогодні 08:45 1243 0
Олег Смалійчук прокоментував якості Артема Федецького
Федецький за суму в контракті будь-яку емблему поцілує, хоч дупу намалюй – Смалійчук
#Федецький, #Карпати

Джерело - Великий футбол.

У Екс-гравця Карпат Артема Федецького є всі якості сучасного українського політика.

Про це розповів екс-віце-президент Карпат Олег Смалійчук.

"Федецький був би хорошим політиком - 100%. Не доводиться сумніватися, навіть готовий поставити ставку. У нього є все: від камери поганою мітлою не відженеш, Селфі на тлі АТО, любить гроші. За гроші, за суму в контракті будь-яку емблему поцілує, хоч дупу намалюй.

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Весь стандартний набір нашого сучасного політика. Кажуть, буде у нас слуга народу, якого ми заслужили", - розповів Смалійчук.

Раніше, Федецький програв на виборах в окрузі.

Нагадаємо, Федецький покинув Карпати.

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