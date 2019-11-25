Федецький за суму в контракті будь-яку емблему поцілує, хоч дупу намалюй – Смалійчук

У Екс-гравця Карпат Артема Федецького є всі якості сучасного українського політика.

Про це розповів екс-віце-президент Карпат Олег Смалійчук.

"Федецький був би хорошим політиком - 100%. Не доводиться сумніватися, навіть готовий поставити ставку. У нього є все: від камери поганою мітлою не відженеш, Селфі на тлі АТО, любить гроші. За гроші, за суму в контракті будь-яку емблему поцілує, хоч дупу намалюй.