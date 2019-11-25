Мілевський не потрібний збірній України – Сабо

Джерело - footboom.com.
Нападник брестського Динамо Артем Мілевський вже не здатний підсилити збірну України.
Про це розповів екс-тренер національної збірної Йожеф Сабо.
"У пресі мусується інформація про можливе повернення в збірну України Артема Мілевського. Він підсилив би головну команду країни? Ні в якому разі! У нас є прекрасна команда, в якій панує порядок. У ній зібрані чудові атакуючі футболісти. І коли читаєш в пресі про Мілевського...
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Мені особисто надходило кілька телефонних дзвінків з питаннями: "Навіщо це робити? У Артема нехороше минуле". Про нього негативно відгукуються. Не думаю, що хтось ще увіллється в основну обойму "синьо-жовтих", - відзначив Сабо.
Нагадаємо, Динамо Брест вперше в історії стало чемпіоном Білорусі.