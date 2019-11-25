Мілевський не потрібний збірній України – Сабо

Нападник брестського Динамо Артем Мілевський вже не здатний підсилити збірну України.

Про це розповів екс-тренер національної збірної Йожеф Сабо.

"У пресі мусується інформація про можливе повернення в збірну України Артема Мілевського. Він підсилив би головну команду країни? Ні в якому разі! У нас є прекрасна команда, в якій панує порядок. У ній зібрані чудові атакуючі футболісти. І коли читаєш в пресі про Мілевського...